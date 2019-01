Las botas que Kanye West diseñó especialmente para su cuñada, Khloé Kardashian

¡Ser hermana de Kim Kardashian tiene más beneficios de los que se podría pensar! Y eso lo sabe muy bien Khloé Kardashian, quien presumió las botas hechas a la medida que su cuñado, el rapero y también diseñador Kanye West, realizó especialmente para ella.

¿La razón? El lanzamiento de la nueva colección de maquillaje de la menor de las Kardashian con su amiga Malika Haqq. Al parecer, este importante momento que tendría Khloé llegó a los oídos de Kanye, quien decidió darle un muy lujoso regalo a su cuñada para que lo presumiera en este evento, creando unas estilosas botas arriba de la rodilla.

Y como este significativo detalle no podía pasar desapercibido, la famosa de 34 años decidió presumir tanto su look como uno de sus nuevos accesorios favoritos en sus historias de Instagram, en donde brilló -literalmente- al usar una bata con lentejuelas y el calzado en tono café, perteneciente a la famosa marca del rapero llamada Yeezy.

"Gracias Sr. West por mis botas hecha a la medida de Yeezy. Y no sé quién hizo mi chaqueta, pero lo averiguaré y lo pondré porque la amé", comentó la famosa en un video en el que después de posar con elegancia, comenzó a bailar, deslumbrando a la cámara con las lentejuelas de sus sofisticado y glam look.

Ahora sí, ¡Khloé no tendrá que preocuparse si alguien le copia su look pues solo ella tendrá esta pieza única! Otra de las ventajas de pertenecer al clan Kardashian-Jenner… ¿o no, Khloé?

