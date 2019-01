Sarah Jessica Parker regresa como Carrie Bradshaw después de 11 años... ¿por?

¡Carrie Bradshaw está de regreso! Y después de 11 años de haber abandonado el personaje que la catapultó a la fama, Sarah Jessica Parker sorprendió a sus millones de seguidores no solo por publicar un video en el que aparece caracterizada como la popular escritora de Manhattan… ¡sino por lucir casi igual que cuando inició la serie de Sex and the City!

¿El video del que todos hablan? Uno que la famosa de 53 años compartió en su cuenta de Instagram en el que aparece radiante, con el estilo glam y colorido que tanto caracterizaba a Carrie -personaje principal de la serie que salió en 2008-, al llevar una blusa dorada, falda de tul con transparencias así como zapatos de encaje blanco con los que caminó a paso decidido -y con el carisma que tanto la caracteriza-.

VER GALERÍA

Notas relacionadas:

A tan solo unos segundos de publicar su video, Sarah recibió millones de ‘me gusta’ así como comentarios que aplaudían su regreso como este personaje. ¿Lo único malo? Es que, contrario a lo que muchos pensaban de que la popular serie podría tener una nueva película o temporada, esto solo fue parte de una campaña llamada #PourItForward, la cual es realizada por una marca de cervezas y la fundación Water.org.

"Revisitando un personaje muy amado. Brevemente y con un giro. Porque cuando cambias lo usual, haces el bien”, confesó Sarah en dicha publicación de la campaña que busca ayudar a la gente que no tiene acceso al agua. Pero… ¿por qué Sarah aceptó este curioso regreso? Todo gracias a Matt Damon, co-fundador de la organización quien tras contarle del proyecto y el alcance que tendría con su personaje, no lo pensó dos veces y volvió a los zapatos de Carrie.

“Ha pasado mucho tiempo. Fue realmente divertido. Un poco peculiar de la mejor manera posible. Fue especialmente significativo porque el propósito era ampliar esta iniciativa”, comentó Sarah al Huffington Post. ¿Lo cierto? Es que, aunque muchos se quedaron con ganas de más.. ¡la causa valió la pena!

VER GALERÍA