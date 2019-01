Thalía y el estiloso collar de Versace con el que impactó

Una joya tan brillante… ¡que verla directamente podría ser incluso peligroso! Y eso lo decimos por el lujoso accesorio con el que Thalía impactó a más de uno, el cual se convirtió en el tema de conversación de sus seguidores no solo por su peculiar diseño… ¡sino por su costo!

¿La pieza de la que todos hablan? Un collar dorado de la marca italiana Versace que la famosa de 47 años compartió en una foto de su Instagram, en la que aparece con el carisma que tanto la caracteriza. “Escuchando #Valiente y sintiendo la música y la libertad. El viento purifica el alma; la mente. Refresca y vivifica. A ti, ¿te gusta?”, puso para acompañar la postal.

Pero… ¿qué hace a este collar una pieza única? Además de pertenecer a la prestigiosa firma, el collar tenía la cabeza de Medusa, un personaje mitológico y también una de las figuras que distinguen a la marca italiana. ¿Lo curioso? No solo fue el precio de 13 mil pesos aproximadamente, sino que el collar fue creado en Italia con materiales libres de níquel así como plomo, convirtiéndose así en una joya no solo lujosa sino hipoalergénica -e ideal para cualquiera que tenga la piel sensible-.

Eso sí… el brillo de la joya solo se vio opacado por la gran sonrisa que Thalía mostró en dicha imagen, la cual ganó más de 284 mil ‘me gusta’, así como mil y un halagos de sus fans y seres queridos, quienes no solo resaltaron su estilo glam, sino también energía y humor positivo que nunca la abandona.

A ti… ¿qué te pareció el nuevo objeto del deseo con el que la cantante causó sensación?

