Gigi Hadid podría haber vuelto a la soltería

¡Las segundas partes nunca son buenas! O eso es lo que podría parecer para Gigi Hadid y Zayn Malik, quienes terminaron por segunda vez como lo confirman varios medios, esto después de darse otra oportunidad en el amor, renovando su popular noviazgo hace algunos meses.

Aunque el ex integrante de One Direction de 25 y la modelo de 23 años no han confirmado estos rumores, la pareja se distanció desde noviembre. "Es lo mejor para el bien de su relación. Los dos se han enfocado mucho en su bienestar por separado y en sus carreras", confesó una fuente cercana a E! News, algo que no es nada difícil de creer, pues además de no publicar nada juntos desde hace tiempo, ni Zayn estuvo presente en el pasado desfile de Victoria’s Secret en el que participó Gigi, ni ella fue a la fiesta en la que el británico lanzó su nuevo disco, Icarus Falls.

Los famosos se convirtieron en el centro de todas las miradas -y en una de las parejas más populares de Hollywood-, luego de comenzar su relación en el 2015, para luego separarse en marzo del año pasado. Sin embargo, su amor fue tan grande que un mes después fueron captados de lo más enamorados besándose por las calles de Nueva York, demostrando que su noviazgo había reiniciado.

Otra de las claves de este posible distanciamiento bien podría ser la impactante fiesta de Año Nuevo de Taylor Swift, en donde Gigi brilló al ir disfrazada como Mary Poppins, sin embargo sorprendió a muchos por no ir acompañada de Zayn. ¿Lo cierto? Es que ni él o Gigi han declarado algo al respecto, dejando abierta la posibilidad de una tercera reconciliación… ¿Será? ¡Solo el tiempo y las redes lo dirán!

