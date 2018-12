Kim Kardashian y el vestido transparente que está en la mira

¡Una lluvia de estrellas llamada Kim Kardashian! O por lo meno eso fue lo que pareció con uno de sus looks más recientes con el que paralizó las redes no solo por sus cristales que cubrían cada parte del atuendo, sino por el material tan transparente de dicha pieza… ¡el cual no dejó nada a la imaginación!

La pieza que se convirtió en el tema de conversación de miles consistió en un vestido cruzado transparente con mil y un cristales como lentejuelas incrustados en dicha pieza, la cual mostró al máximo su sensualidad así como curvas, torso y abdomen plano como bien lo presumió en una foto que publicó en su cuenta de Instagram n la que aparece viendo a la cámara, tomando su vestido a la altura de la cintura.

Con solo algunos minutos de compartir esta sexy imagen, la famosa ganó más de 3 millones de ‘me gusta’ en esta red social así como miles de halagos por parte de sus fans y amigos, quienes aplaudieron su bellez, figura -la cual sin duda está en su mejor momento- y también elegancia.

Pero, si ese vestido impactó, más lo hizo otro que usó junto a su primogénita North West, el cual a pesar de no ser transparente, sí es uno de sus outfits más cortos hasta el momento. Dicho vestido estilo lencero metálico de Are You Am I Nique tiene un precio de 7 mil pesos y se convirtió en el nuevo objeto del deseo de muchas al dar un toque sexy pero sofisticado a la apariencia de la socialité -una pieza que sin duda es perfecta para usar en estas fiestas decembrinas-.

“¡Yo y mi mejor amiga! North vino a visitarme en el set y me dijo ‘mami, podemos hacer una sesión solo tú y yo! ¡Seguí sus poses y dirección entonces aquí está! ¡Siempre soñé en tener una hija y es perfecta!”, comentó en la tierna postal. ¿Lo cierto? Es que con cualquier vestido… ¡las curvas de Kim siempre son inconfundibles!

