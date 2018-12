Las increíbles botas -con un poco de tacón- de Maluma

Quien diga que los tacones son solo para mujeres… ¡estaba muy equivocado! Y la mejor prueba de esto es Maluma, quien se convirtió en el blanco de todas las miradas al usar unas botas que no solo resaltaron gracias a su colorido diseño, sino también por su elevado tacón.

¿El look del que todos hablan? Uno que el colombiano de 24 años usó en el video que grabó con Wisin y Yandel llamado La Luz. Y aunque a simple vista su vestimenta parecía de lo más sencilla, al usar una chamarra metálica con cierres así como unos pantalones blancos, fue uno de sus accesorios el que llamó la atención: las botas metálicas con flores de varios colores que eligió como toque final para su outfit.

Como esta colaboración no podía pasar desapercibida, Maluma decidió compartir una foto a su Instagram en la que aparece junto a sus compañeros en la grabación del video, la cual de inmediato causó todo un furor entre sus seguidores -e incluso los que no-, quienes pusieron todo tipo de comentarios respecto a su radical y moderno look. “¡Mañana se va la luz en el mundo entero!”, comentó el cantante en referencia a dicha canción.

Pero, ¿por qué el calzado de Maluma iniciaron todo un debate en las redes? Todo gracias al tacón de aproximadamente 5 centímetros que éstas poseían -muy a la usanza de las botas vaqueras-, las cuales según varios eran más altas de lo normal. ¿El resultado? Que el famoso logró un look bastante original, logrando más de 656 mil ‘me gusta’.

Eso sí… si algo caracteriza al colombiano es que no pone atención a las críticas que podrían llegarle por sus cambios de look o outfits vistosos que suele usar, caracterizándose por su estilo sofisticado y lujoso, usando calcetas de diferentes colores, tenis de Chanel y más.

A ti… ¿qué te pareció la elección de Maluma?

