Danna Paola y el sexy suéter que está en boca de todos

Quien diga que los suéteres no pueden ser sexy… ¡es porque no ha visto el último look de Danna Paola! Y es que la mexicana de 23 años subió la temperatura de las redes al compartir su más reciente outfit el cual, a pesar de ser bastante minimalista… ¡resultó ser uno de sus más atrevidos!

Y demostrando el carisma así como espontaneidad que tanto la caracterizan, la actriz publicó una imagen en su cuenta de Instagram en la que aparece de frente, mandando un beso a la cámara mientras se agachaba un poco, una pose con la que accidentalmente reveló parte de su torso… y todo por el suéter con escote en V que llevaba. "Sintiéndome sexy esta noche”, comentó en dicha publicación.

El pronunciado escote del sencillo suéter blanco de inmediato causó furor en esta red, donde la famosa recibió más de 453 mil ‘me gusta’ así como más de mil comentarios en los que tanto amigos como seguidores halagaban la belleza -pero sobre todo curvas- de la mexicana.

Danna sin duda se ha convertido en toda una profesional para convertir los suéteres más largos en objetos de sofisticación como bien lo demostró hace algunas semanas, al arrasar en las calles de Lisboa en un look gris de Balenciaga, el cual resaltó su estilo, originalidad, así como piernas torneadas.

Eso sí… los suéteres no son la única pieza con las que Danna brilla -y presume sus curvas-, pues la famosa convirtió una prenda que no parecía sexy en toda una arma de estilo: las sudaderas, tomando a muchos por sorpresa al usar una rosa como vestido -sin nada debajo-.

Y a ti, ¿qué te pareció el look más reciente -y escotado- de Danna?

