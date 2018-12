Irina Baeva y el vestido metálico con el que causó furor en las redes

Si de impactar se trata… ¡Irina Baeva es toda una experta! Esto quedó más que demostrado con el look más reciente de la rusa, quien paralizó las redes al compartir uno de sus looks más sexy y ajustados de todos los tiempos, el cual no solo resaltó su belleza… ¡sino también sus curvas!

¿El look del que todos hablan? Un mini vestido verde metálico de lentejuelas, el cual resaltó su figura estilizada, abdomen plano, piernas tonificadas pero sobre todo derrière. “Y tal vez, él sólo haya sido creado para estar un instante al lado de tu corazón… Ivan Turgueniev”, fue la frase con la que la famosa de 26 años acompañó su imagen.

En tan solo unos minutos, tanto los fans como los amigos de la actriz quedaron más que impactados con el sexy -y bastante ajustado- look de Irina, el cual obtuvo más de 135 mil 'me gusta' y halagos de compañeras como Michelle Renaud. Y para potenciar al máximo este look, Irina usó unos aretes de plata así como una coleta alta peinada en ondas suaves, algo que alargó no solo su figura sino facciones, las cuales lucieron mucho más afinadas.

Sin duda, los mini vestidos son la pieza perfecta para Irina, pues además de aumentar su estatura, resaltan uno de sus mejores atributos: sus piernas. Esto sin duda ha quedado más que demostrado en cada look en el que usa este outfit, que también es toda una garantía para lograr un estilo glam, sexy y moderno.

A ti… ¿qué te pareció la elección de Irina para brillar esta semana?

