Michelle Salas revela sus 11 pasos para maquillarse

¡Uno de los secretos mejor guardados por fin fue revelado! Y es que después de que miles se preguntaran los trucos de Michelle Salas para lograr un maquillaje perfecto y natural, la socialité decidió revelar paso a paso su rutina de maquillaje en exclusiva para HOLA4U!

Paso 1: Hidratar. Para hidratar la piel, Michelle usa el hidratante de Charlotte Tilbury llamado Charlotte’s Magic Cream el cual tiene ácido hialurónico, péptidos y escaramujo. Paso 2: Para reforzar su hidratación, la famosa complementa con el suero de Yves Saint Laurent, Forever Youth Liberator después del hidratante el cual contiene Glycanactif, una fórmula especial para restaurar la piel. Paso 3: ¡Menos maquillaje es mejor! La blogger de 29 años no usa base en su día a día, optando por las cremas BB y CC de Erborian. “Trato de no usar mucho makeup, sobre todo en esta ciudad de Nueva York en donde los climas son super extremos y mas bien necesitas vitaminas, minerales, protección solar, etc. La primera se vuelve del tono de tu piel y la segunda tiene más color. Las combino para tener un color más uniforme”, reveló la famosa, quien usa la base Triple Protection Skin Tint de First Aid Beauty para cuando tiene un evento especial.

Paso 4: Corrector. Ya sea para un granito, para las ojeras o para cualquier tipo de imperfección, Michelle las cubre con el de Charlotte Tilbury llamado Magic Away Liquid Concelear así como el Master Camo Palette de Maybelline. “Me gusta porque tiene también iluminador y un corrector verde. Obviamente nuestro color de piel no es verde, pero cuando tú tienes un granito y está rojo, neutralízalo y antes de ponerte el corrector, ponte un poco de verde”, expresó.

Y si hablamos de granitos, su truco es ponerse el tratamiento de Dr. Barbara Sturm conocido como Spot Treatment. “Por si les sale un granito, tiene medicina. No tiene mucho color pero sí llega a tapar cualquier tipo de imperfección, a la vez que la trata y mata la bacteria”.

Paso 5: Contouring. Michelle es una fiel partidaria del contorno… eso sí, admite que entre menos se use, mucho mejor. “Depende de la ocasión y depende de qué tan excesivo lo hagas. Traten de no abusar”, comenta. La socialité usa Hollywood Contour Wand de Charlotte Tilbury. “Alrededor de la frente en puntos, debajo del pómulo y del mentón, así como a los lados de la nariz. Se difumina para un efecto más definido”.

En segunda opción tiene Filmstar Bronze & Glow también de Charlotte Tilbury. “Tiene uno que esculpe y el otro que ilumina. Con una brocha se pasa el primero debajo de los pómulos y el segundo arriba, en la punta de la nariz, en el mentón y arriba del arco de cupido”.

Paso 6: Sombras. La famosa aplica diariamente con el dedo los tonos bronce que están en la paleta The 24 K Nudes Eyeshadow Palette de Maybelline. Paso 7: Rizador. La perfección está en los detalles y para tener unas pestañas perfectas, Michelle utiliza el rizador de Sephora. “Recomiendo le den pequeños golpecitos hacia afuera. Así, la pestaña tiene un efecto más redondeado”. Paso 8: Rímel. La socialité confía en dos productos: The Falsies Push Up Drama Waterproof de Maybelline y el de MAC llamado Up For Everything Lash. “La única cosa es que es muy fuerte; muy pesado. Es ideal para salir porque no se te quita con nada más que con el aceite que venden ahí”.

Paso 9: Labios. Antes que nada, Michelle aplica el bloqueador llamado UV Protective Lip Treatment SPF 30 de Clé de Peau Beauté. “Fui al dermatólogo y me dijeron que también era importante cuidar los labios”.

El siguiente paso después de esto es delinear con un lápiz en tono nude y después con un gloss, el cual es su mayor secreto para lograr una boca voluminosa. Para esto aplica el lápiz Velour Lip Liner Jeffree Star Cosmetics así como el gloss Vivid Hot Lacquer Lip Gloss de Maybelline en tono Charmer. “Crea un efecto súper glossy y hace que se vea más sexy”. Y si desea impactar, la famosa elige el lipstick mate de Yves Saint Laurent conocido como Rouge Pur Couture The Slim en tono 1. “Es super elegante. Es un rojo clásico pero más fresco”.

Paso 10: Cejas. Michelle confesó que de pequeña se depiló las cejas y nunca volvieron a crecerle. “Hace algunos años decidí hacer algo al respecto y me hice una cosa que se llama microblading. Es una cosa que me cambió la vida. Hoy en día puedo decir que ya tengo ceja otra vez. Sí duele un poquito pero te ponen una crema y ya”.

Para complementar, la socialité usa Goof Proof Brow Pencil de Benefit. “Empiezas desde adentro hacia afuera. No me gusta pintar mucho el inicio porque si no se ve muy falso y luego solo la cepillas”, además de fijar con el gel Brow or Never de Victoria’s Secret. “Es un gel que no tiene nada de color pero, lo que hace este gel es ayudarte a que se queden en su lugar”.

Paso 11: ¡A fijar se ha dicho! Y para terminar, la mexicana usa el spray de Yves Saint Laurent llamado Top Secrets Makeup Setting Spray, esto no solo para alargar la duración del maquillaje sino para obtener un brillo único. “Es para darle vida a todo en general. Si vas a salir por la noche y quieres que el maquillaje esté perfecto e intacto, aplicas desde lejos”.

Si te quedó alguna duda… ¡entonces ve el video!