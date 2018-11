Las mil y un formas de llevar la tendencia de la temporada en lentes, por Gigi Hadid

No sólo es una de las modelos del momento, Gigi Hadid es todo un referente de moda en la actualidad. Esta joven estadounidense suele acaparar todas las miradas en cada lugar que pisa, y ello se lo debe a su belleza y carisma, pero también a su inigualable estilo. Algo que se ha vuelto distintivo en sus looks son sus estilosas gafas de sol, las cuales son más que un accesorio complementario, se han convertido en las grandes protagonistas de sus outfits.

VER GALERÍA

Como toda mujer fashionista, Gigi siempre tiene varias gafas, un par perfecto para cada ocasión. Sin embargo, hay siete modelos exclusivos de Vogue Eyewear que se han vuelto imprescindibles para esta guapa modelo, y que de hecho son parte de una colección en la que colaboró. Estas piezas son capaces de enmarcar cualquier rostro y destacar cada tipo de belleza. Con estilosos y femeninos armazones retro chic, estas gafas son perfectas ya sea para salir a la calle en la ciudad o para caminar en la playa bajo el sol, siempre luciendo espectacular.

Gigi y su estilo boho-glam

VER GALERÍA

La mayor de los hermanos Hadid sabe sacar partido a sus rasgos, y este modelo de gafas de sol de estilo boho-glam es perfecto para ella. El armazón metálico y las lentes planas y redondas del modelo quedan perfectos con un outfit casual y relajado y con un toque retro. La que usa Gigi son el modelo VO 4085S de Vogue Eyewear y las hay con tres tonos de micas tres tonos que la propia Gigi eligió: gris clásico, marrón degradado y espejo en oro rosa, éste último aporta sin duda un toque fiestero y divertido a cualquier look.

Cat eyes!

VER GALERÍA

Ser una modelo de talla internacional implica lucir sofisticada. Por eso Gigi tiene las gafas VO 5237S, un modelo pequeño de estilo cat eye, que reinterpreta la elegancia de los años cincuenta pero con la personalidad inconfundible de esta joven. Son armazones de acetato de alta calidad presentados en tonos vintage como el popular carey y el habana oscuro, aunque también hay unas totalmente negras. Sin duda son imprescindibles para un look extravagante y glamuroso.

Una mujer moderna

VER GALERÍA

Gigi tiene 23 años y obviamente es una mujer moderna. Para reforzar esta parte de su personalidad usa estas gafas en colores luminosos e intensos. Sus lentes tiene líneas un poco rectas, pero a la vez clásicas y femeninas. Un accesorio perfecto para lograr un look inimitable. Aunque si los fans de Hadid quieren hacerlo, deben saber que es el modelo VO 5235S de Vogue Eyewear.

Para una chica lista

VER GALERÍA

No, no es una sexy y exitosa ejecutiva, es Gigi. Esta guapa mujer destaca su faceta de mujer atractiva e inteligente con este increíble armazón óptico cat eye que lo mismo evoca un estilo retro chic las tendencias más actuales. Se trata del modelo VO 5236B, el cual está disponible en varios colores, que quedan perfectos con cualquier outfit.

Más glamurosa imposible

VER GALERÍA

No hay duda de que Gigi es una estrella, y estos lentes lo dejan más que claro. El modelo VO 4105S tiene una provocadora forma de ojos de gato inspirada en los años noventa, con una elegante montura metálica en tono dorado. Pero lo que hace especial a estas gafas es su sofisticado efecto bicolor en las varillas. Sin duda el secreto para lograr un look llamativo por su desenfadada dualidad y que no deja a nadie indiferente.

Lo geométrico es chic

VER GALERÍA

La faceta más desenfadada y chic de Gigi se destaca con estas gafas que irradian calidez. Con su propuesta de lentes geométricas y planas, con una montura completamente metálica, son un modelo único (VO 4106S). Azul, rosa pastel, gris o una atrevida versión en espejo degradado plateado-naranja son los tonos con los que se puede jugar para lograr un look colorido, divertido y coqueto.

Urban chic

VER GALERÍA

¡Tan Gigi! Esta original propuesta con puente alto y lentes pequeñas de forma ovalada, es ideal tanto para lucir un atrevido estilo urban chic con un toque retro. Con tonos como el plateado o una opción superfemenina de espejo degradado en oro rosa con la montura a juego esta joven logra destacar, aunque cuando quiere ser más versátil opta por los demás colores como el espejo degradado en oro y marrón o con gris. Este modelo VO 4107S es uno de los favoritos de Hadid y vaya que le queda bien.