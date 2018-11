¡Alerta roja! Michelle Salas y Victoria Beckham en un look casi igual

Usando -casi- el mismo look…. ¡en el mismo día! Ese fue el caso de Victoria Beckham y Michelle Salas, quienes causaron furor en las redes no solo por lucir una vestimenta roja de pies a cabeza, sino por la combinación bastante similar que eligieron para impactar con su estilo

Pero… ¿quién fue la primera en llevarlo? Nada más y nada menos que la mexicana de 29 años, quien subió dos fotos a su cuenta de Instagram en uno de sus looks más estilosos compuesto de un suéter rojo de H&M, un vestido con lunares negros -que simuló una falda- así como botines de piel del mismo color. “Yo usando rojo. ¿Sí o no?”, puso en dicha publicación en la que ganó más de 15 mil ‘me gusta’.

¿Lo curioso? Es que horas después, Victoria fue captada con un look muy parecido al de Michelle ese mismo día, esto al llevar un suéter rojo con mangas largas así como una falda en corte midi de su marca homónima, esto mientras se dirigía a un desayuno en Londres.

La británica de 44 años supo adaptar este look a su estilo y coordinarlo con unas botas de piel con tacón del mismo color rojo así como unos lentes cuadrados de Céline -a diferencia de Michelle, quien optó por unos estilo cat-eye-.

Eso sí… ésta no fue la única diferencia del look de Victoria con el de Michelle pues además de ser piezas parecidas pero de diferente marca, Victoria decidió dejar su bra y salir a la calle sin éste, algo que evidenció su torso, curvas y más. La ex Spice Girl también eligió un peinado compuesto por una coleta baja así como un maquillaje natural, algo por lo que también se caracteriza Michelle.

A ti… ¿quién te pareció que ganó este duelo de estilos?

