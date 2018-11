Cómo vivimos en HOLA.com el VSFS desde Nueva York

La mística alrededor del Victoria’s Secret Fashion Show es incomparable, por lo que cuando recibimos la invitación para asistir a la edición de este año, en HOLA.com México sabíamos que nos preparábamos para toda una aventura. Muchos de los secretos de los ángeles se desvelaban frente a nuestros ojos, desde aquella modelo que nos encontramos en pijama en el lobby en donde nos hospedábamos con ellas, hasta la rutina de ejercicio que nos dejó claro por qué tienen los cuerpos más perfectos del mundo. El equipo de Victoria’s Secret México preparó todo para que viviéramos esta experiencia como un ángel más. Si la parada en Equinox para nuestra sesión de Train Like An Angel con la entrenadora de las modelos era emocionante, nuestra visita a la Glam Suit en el Plaza para que nos arreglaran las mismas personas que trabajarían en el backstage del desfile lo era aún más. Por supuesto, no podíamos esperar a entrar al backstage del show, en donde nos encontramos con todas y cada una de las modelos mientras las dejaban listísimas para tomar la pasarela. Sin imaginar que sería el último desfile de Adriana Lima, nos encantó conocer a una chica tan agradable, mientras estábamos sorprendidos con la belleza de Behati Prinsloo. Pero entre todos los instantes que vivimos, ninguno se compara al momento del desfile cuando no solo lo que veíamos en la pasarela nos emocionaba a cada momento, sino detalles, como ver a Adam Levine apoyando a su esposa o a Kris Jenner tomando una foto a su hija, a la par que Yolanda Hadid echaba porras a sus hijas. Todos y cada uno de estos segundos nos han encantado, da click en el video para ver un poco de nuestra experiencia.