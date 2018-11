¿Falta de protocolo? Ésta fue la respuesta de Eugenia de York al saber que Cara Delevingne usaría un tux en su boda

La invitación era muy clara, las asistentes a la boda de la Princesa Eugenia y Jack Brooksbank debían lucir un vestido de día con medias y sombrero. Es por esto que todas las cámaras se posaron sobre Cara Delevingne cuando la modelo y actriz apareció en la capilla de St. George del Palacio de Windsor luciendo un elegantísimo tuxedo y sombrero de copa a juego. Aunque de momento se llegó a especular que esto iba en contra del protocolo, Cara ha contado la verdad detrás de su look y cómo contaba con la aprobación de su gran amiga.

La pieza en cuestión era un elegante tuxedo con todo y cola de Emporio Armani. Su larguísima y esbelta figura se enfatizaban con el masculinamente chic traje. Como se esperaba, nadie quedó indiferente a este look, que según Delevingne fue aprobado por la novia antes del gran día. “Eugenia ha sido mi amiga desde que éramos niñas y siempre he querido usar un saco de cola”, contó a Grazia, “Le escribí, porque no estaba segura de ello y ella me dijo como: ‘Por supuesto, no esperaría nada menos de ti’”.

Aunque sabía que era un decisión arriesgada, hasta Cara estaba sorprendida de las reacciones que su look provocó. “Encontré interesante cuántas personas se me acercaron y me dijeron: ‘¡Eres tan valiente por usar eso!’. Yo pensaba, ¿en verdad? Estaba muy cómoda”, explicó la guapa británica.

Pero, ¿de dónde viene la amistad de Cara con la Princesa Eugenia? Hay que recordar que la modelo proviene de una de las familias más prominentes de Reino Unido, y que su madre, Pandora, fue amiga cercana de Sarah Ferguson cuando eran jóvenes. Al parecer, el comienzo de su relación se dio desde que eran pequeñas y en la actualidad no es raro ver a Eugenia y a su hermana Beatriz salir de fiesta con las Delevingne en Londres. Incluso, se recuerda aquella fiesta en la que el Príncipe Harry acompañó a sus primas para celebrar con la modelo y sus amigas de Hollywood.

Confirmando esta cercanía y cariño, Poppy Delevingne -hermana mayor de Cara- escribió en su cuenta de Instagram: “Nos conocemos desde que éramos unas pequeñas bebés y el verte este fin de semana tan madura, tan tranquila, tan impresionantemente hermosa y brillante, trajo lágrimas a mis ojos Eug. Brillas como la verdadera princesa que eres y con Jack a tu lado, brillas aún más. Deseándoles todo el amor y felicidad en el mundo para los dos. Qué gran aventura será ésta…”

