ENTREVISTA Behati Prinsloo y su esperado regreso al VSFS

Simplemente perfecta, Behati Prinsloo no deja duda de por qué Adam Levine no resistió a pararse a gritar a su esposa en cada una de sus pasadas en el Victoria’s Secret Fashion Show. No solo tiene una piel envidiable y facciones que se pensaría existen solamente en un sofisticado programa de edición, además es encantadora y con una personalidad de lo más simpática. Behati regresó al desfile más famoso del mundo después de una pausa obligada para convertirse en madre en dos ocasiones, y su vuelta no podría haber sido más espectacular. Más guapa que nunca, la sudafricana platicó con HOLA.com México antes de volver a colgarse las alas como uno de los ángeles más famosos de VS.