EXCLUSIVA Adriana Lima en una de sus últimas entrevistas como ángel de Victoria's Secret con HOLA.com Cuando platicamos con ella, nadie imaginaba que aquella emoción que se veía en los ojos de Adriana Lima se debía a que era su último show con Victoria's Secret después de 18 años

Si llegar al backstage del Victoria’s Secret Fashion Show era toda una experiencia, ver a Adriana Lima en él no se quedaba atrás. La modelo más icónica de la marca, se encontraba rodeada por camarógrafos, fotógrafos y reporteros. Si en la habitación no faltaban las top models, el ángel por excelencia demostraba que sus 18 años participando en el show de moda más grande del mundo le ha dado una posición privilegiada. Todos quieren hablar con ella y sin importar que todavía no tenía una gota de maquillaje, ella estaba más que feliz de platicar con todos. En ese momento nadie lo sabía, pero su sonrisa tenía un dejo de nostalgia, éste era su último show con la firma de lencería más famosa del mundo que le abrió las puertas cuando era apenas una joven modelo y que la haría famosa alrededor del mundo.

Al lograr platicar con ella, en lo que fue una de las últimas entrevistas que dio como un ángel de Victoria’s Secret, nadie imaginaría que se trata de una de las supermodelos más famosas del mundo. Cálida, agradable, preguntando por el nombre y el país de cada uno de los reporteros, la brasileña saludaba a todos de mano, presentándose: “Hola, soy Adriana”. “Adriana, todos aquí sabemos quién eres”, le respondí, a lo que simplemente respondió con una simpática sonrisa. La impresionante morena no tiene problemas en interrumpir la entrevista para preguntarte algo que le causó curiosidad y deja claro que nadie mejor que ella sabe lo que sucede en ese show. En definitiva, a nadie sorprende que más de una de las modelos que la han acompañado en este camino derramara una que otra lágrima al despedirse de quien según cuentan, las ha arropado como guía en la famosa pasarela.

El tiempo con ella es breve, quiere atender a todos los que la esperan, pero las secadoras no paran y los maquillistas tienen que trabajar entre las interrupciones. Esto es lo que Adriana platicó en exclusiva con HOLA.com México en el backstage de su último Victoria’s Secret Fashion Show.