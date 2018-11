Eiza González, la más sexy en Central Park -y sin bra-

¿El outfit del que todos hablan? Uno compuesto de una chamarra de mezclilla, jeans y un top negro -bastante escotado- que resaltó la figura estilizada así como curvas de la famosa, quien posó sin una gota de maquillaje frente al lago de Central Park, el parque más conocido -y querido- de Nueva York, desde el cual se veía su impactante naturaleza así como arquitectura. “Otoño en la ciudad”, comentó Eiza en dicha foto.

VER GALERÍA

Eiza no solo paralizó a la gente que caminaba por este lugar con su belleza sino también a sus fans, sumando más de 177 mil ‘me gusta’ en su cuenta de Instagram, red en la que publicó la espectacular postal. Los halagos tampoco se hicieron esperar en dicha imagen, en donde tanto amigos como seguidores resaltaron la belleza y figura única que posee.

Y aunque la vestimenta bien pudo parecer de lo más sencilla, la mexicana de 29 años supo cómo darle un giro de lo más sexy al no llevar bra debajo del ajustado y escotado top negro, algo que dejó ver de más su torso así como underboob izquierda, algo que al parecer la tuvo sin cuidado, pues Eiza lució de lo más segura mientras posaba para su mini sesión de fotos improvisada.

VER GALERÍA

Notas relacionadas:

Sin embargo, no es la primera vez que la actriz opta por unirse a esta arriesgada tendencia de no usar sostén, pues en otras ocasiones también impactó en varias caminatas que hizo en España o Sudáfrica -lugares en donde vivió algunos meses por cuestiones de trabajo-, al caminar por las calles sin este accesorio, resaltando su sensualidad, así como feminidad. Y a ti... ¿qué te pareció el look que Eiza eligió en esta ocasión?

VER GALERÍA