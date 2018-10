Victoria Beckham revela la tierna reacción de Harper a las Spice Girls

¡La sofisticación se lleva en la sangre! Y el mejor ejemplo de esto es la hija de Victoria Beckham, la pequeña Harper Beckham, quien ha demostrado que posee la misma belleza que su madre, un gusto parecido en cuanto a estilo… ¡y su amor por Gucci!

Así lo reveló la británica de 44 años, quien se siente de lo más divertida no solo porque su hija está obsesionada con la película que grabó cuando era parte de las Spice Girls -llamada Spice World-, sino porque le ha dado un giro positivo a los looks que usaba en ese entonces. "Cuando grabé eso, me pusieron un mini vestido con estampado militar en lugar de los pantalones de combate que todas las demás usaron y me enojé mucho en ese entonces porque cuando estuve en las Spice Girls subía y bajaba de peso constantemente y no quería usar un mini vestido ajustado con estampado militar […] Ahora Harper lo ve y le da mucha risa. Me dice 'Mami, ¿por qué estás usando ese mini vestido?' Es una perspectiva completamente diferente de esa película cuando la ves después de muchos años”, confesó a Vogue Australia.

La admiración que siente Harper por su mamá no solo ha hecho que la peque vea constantemente esta película en su iPad -como lo cuenta Victoria-, sino que también la ha introducido al mundo de la moda y sobre todo a una firma italiana en específico: Gucci.

Y es que en una parte de la película, Baby Spice -interpretada por Emma Bunton-, le sugiere a Posh Spice usar un mini vestido negro de esta marca, a lo que Victoria responde con una sonrisa y la frase “Buena idea. Gracias, Emma”… algo que se ha convertido en un diálogo recurrente de Harper hacia su mamá, quien se siente emocionada y divertida por esta situación. "Hace el baile y dice '¿Es un vestido Gucci? ¿Es un vestido Gucci? Quiero un mini vestido Gucci' y luego me pregunta: 'Mami, ¿qué es un vestido Gucci?".

¿Será que Harper es toda una mini fashionista en proceso? ¡No hay duda de eso!

