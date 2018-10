¡HOLA! FASHION Adriana Abastal, elegancia todoterreno

Con el otoño recién comenzado, muchas mujeres están preocupadas por lucir espectaculares en esta temporada, como también para el próximo invierno. Por eso en esta imperdible edición de ¡HOLA! Fashion presentamos todo lo que necesita cualquier mujer fashionista para acaparar todas las miradas. Y quién mejor para engalanar esta portada que la guapísima Adriana Abascal, la mexicana que se ha convertido en un referente en el mundo de la moda. En esta edición, la veracruzana más chic comparte los secretos de una superwoman del siglo XXI.

Los colores, las texturas, las prendas básicas esta temporada, todo ello y más en esta increíble edición. Y como no puede haber un outfit estiloso sin accesorios, este imprescindible especial incluye 170 de ellos que encantarán a cualquier mujer y que se deben tener en la mira para complementar los looks en este otoño-invierno. Pero no todo es sobre ropa, el rostro también requiere atención especial en esta fría temporada. Por esa razón el ¡HOLA! Fashion presenta todo lo necesario para cuidar tu cutis en estos días helados: los productos, los tratamientos y las innovaciones. Además, todo lo que las mujeres queremos saber sobre el ácido hialurónico y la luz pulsada, ¿ya sabes cuáles son sus beneficios?

Las mujeres no dejan de ganar terreno en todos los ámbitos y el mundo del cine no es la excepción. Con una lucha cada vez más manifiesta por la equidad salarial en la industria, estas actrices encabezan las lista de las mejores pagadas de Hollywood, ¿Angelina Jolie, Julia Roberts, Scarlett Johansson, quién es la mejor remunerada? ¿Cuántos millones se han embolsado en el último año? Conoce todo sobre su éxito en este en este especial, ya disponible en puntos de venta, ¡no te lo pierdas!