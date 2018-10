¿Quién es el ángel que vuelve a tomar las alas?

¡Uno de los ángeles más queridos de Victoria’s Secret está de vuelta! Y es que después de dos años de no participar en el desfile de lencería más famoso de todo el mundo, una de las estrellas así como personajes clave en el show hará su regreso triunfal en el próximo show de este año.

¿Su nombre? Behati Prinsloo, quien con mucha felicidad confirmó su presencia en el Victoria’s Secret Fashion Show, esto después de sus dos embarazos, fruto de su matrimonio con el cantante Adam Levine. "Regreso este año. No estuve dos años. Estaba embarazada, entonces estoy muy emocionada de aminar este año", contó en el programa Watch What Happens Live.

La modelo sudafricana de 30 años reveló su feliz primer embarazo de Dusty Rose Levine. Y aunque sus fans esperaban verla caminar en el show de 2017, Behati sorprendió a sus seguidores, así como a medios al anunciar que esperaba a su segunda bebé a quien llamó Gio Grace Levine.

¿Lo curioso? Es que eso no fue lo único que confesó la famosa, pues a pesar de que se desconocía la fecha de tan esperado evento, Behati comentó que será a principios de noviembre cuando será grabado, sin embargo, se desconoce aún cuándo será transmitido a nivel mundial, o los artistas invitados en el desfile.

Y después de dejar su sede para presentarse tanto en Francia como en China, la firma decidió regresar a Nueva York, en donde se espera ver a otras modelos como Adriana Lima, Taylor Hill, Elsa Hosk, Barbara Palvi y Sara Sampaio, quien incluso organizó una curiosa -y lujosa- subasta para vender dos boletos y donar lo recaudado a una buena causa. A ti… ¿qué es lo que más te emociona de este evento?

