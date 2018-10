Danna wears Prada! La lujosa bolsa con la que Danna Paola arrasó en Madrid

¿Adoptando el estilo de Lu en Élite? ¡Eso parece! Así lo demostró Danna Paola, quien impactó a más de uno de sus seguidores al presumir un look de lo más sofisticado así como chic gracias a un accesorio tan lujoso… ¡que sin duda pondría celosa al personaje que interpreta en la serie de Netflix!

El outfit que está en la mira -y entre uno de los más deseados- fue uno que la famosa de 23 años publicó en una foto de Instagram en la que aparece recargada en una moto roja en una calle de Madrid, luciendo muy glam en una chamarra de mezclilla, camiseta blanca, falda de piel con tableado y lentes redondos, un look al cual le dio un giro moderno y sporty con unos tenis blancos de Fila. “Podría subirme y recorrer en una de estas Madrid, pero preferí hacerme una foto y pedirle a alguien más que me lleve... No me llevó”, puso con humor en dicha imagen.

Tanto fans como amigos de la actriz aplaudieron su buen estilo en esta foto, la cual llegó a más de 314 mil 'me gusta'. Eso sí… el objeto del deseo de muchos no fue la falda o los estilosos lentes, sino la bolsa negra con estoperoles de Prada. La pieza Cahier se ha convertido en una creación icónica de la firma italiana, la cual está hecha en ese país con piel y metales 100% y tuvo como inspiración el diseño de los libros antiguos como lo señala la página Farfetch.

Eso sí… si quieres imitar el estilo de Danna, más vale que rompas el cochinito o ahorres pues dicha bolsa tiene un costo de 61 mil 879 pesos aproximadamente, un precio que resulta un poco exorbitante, pero al ser Prada… ¡es una muy buena inversión! Y tú… ¿estarías dispuesta a pagar este precio por la lujosa bolsa de la famosa?

