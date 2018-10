La subasta de Victoria's Secret de más de 475 mil pesos que está en boca de todos

Asistir al show más esperado de lencería en todo el mundo es posible, pero eso sí… ¡deberás de estar dispuesta a romper el cochinito! Y es que un ángel de Victoria’s Secret, puso en subasta dos boletos para el show de este año, los cuales comenzaron con el precio de nada más y nada menos que 479 mil pesos.

Eso sí… aunque esto podría asombrar -o incluso extrañar- a más de uno, esto fue propuesto por la supermodelo portuguesa Sara Sampaio, quien creó esta iniciativa solo con un objetivo: ayudar a la Fundación TLC, la cual se encarga de tratar la tricotilomanía o el padecimiento de arrancarse el pelo -algo que padeció la modelo de 27 años en su juventud-.

“Chicos, ¡tengo muy buenas noticias! En caso de que les gustara venir y ver al show de Victoria's Secret y tener la oportunidad de platicar conmigo, pueden entrar a la subasta de este exclusivo paquete y al mismo tiempo apoyar una causa que ocupa un lugar muy gran de en mi corazón”, comentó Sara en su cuenta de Instagram.

Quien gane la subasta no solo podrá convivir con Sara, sino que también tendrá dos lugares en el desfile que se realizará en Nueva York en los que podrá ser testigo de la increíble pasarela, con modelos como Adriana Lima, Elsa Hosk, Behati Prinsloo y más, además de disfrutar de los invitados musicales. Y aunque no se sabe quiénes estarán en el próximo show, entre los famosos que han cantado en los anteriores se encuentra Ariana Grande, Lady Gaga o The Weeknd.

¿Lo sorprendente? Es que, a pesar de que este precio podría resultar un tanto exorbitante, no se compara al de la propia marca, el cual parte desde los 574 mil pesos aproximadamente. Y tú… ¿pagarías esa suma para asistir a este espectacular show?

