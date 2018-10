La razón por la que Kim Kardashian volvió a usar diamantes -dos años después de su robo-

¡Rompió su promesa! Y es que después del polémico robo que sufrió en París y jurar que no volvería a usar diamantes, Kim Kardashian sorprendió a miles al llevar uno de sus looks más lujosos en su viaje más reciente a Nueva York, convirtiéndose en el centro de todas las miradas por su belleza… ¡y sus joyas!

¿El look que está en la mira? Un vestido blanco con cortes a la cintura de Rick Owens, el cual resaltó la figura estilizada así como curvas de la famosa de 37 años. Kim coordinó este look con un maquillaje bronceado, su cabellera larga con ondas suaves y 9 lujosas joyas de Tiffany & Co. por las que decidió aumentar su seguridad para evitar cualquier incidente, como bien lo mostró en varios Instagram Stories, en los que aparece presumiendo su lujoso outfit.

VER GALERÍA

Esto de inmediato llamó la atención tanto de fans como de medios, esto después de que la famosa no usara diamantes en 2 años, luego de que varios ladrones entraran a su suite en el Hôtel de Pourtalès en París, y robaran más de 191 millones de pesos en joyas a punta de pistola, para luego amarrarla en el baño.

Después de ser rescatada y superar el trauma de este difícil episodio en su vida, Kim no volvió a usar joyas ostentosas, esto para no llamar la atención de personas incorrectas. "No quiero llorar, pero... Soy una persona diferente. Realmente siento que en la vida te pasan cosas para enseñarte otras", contó en el programa de Ellen DeGeneres después del altercado.

VER GALERÍA

Notas relacionadas:

Pero, ¿qué fue lo que la motivó a Kim a usar diamantes otra vez? Un evento de Tiffany & Co., firma que le prestó 9 joyas: una gargantilla de diamantes con diseño de lo más moderno, así como 8 anillos con estas incrustaciones, usando 4 en cada mano.

Eso sí… la famosa contrató más seguridad para el evento realizado en la Gran Manzana, quienes no la dejaron en ningún momento, acompañándola desde su coche hasta la puerta del evento -y dentro de éste-. ¿Lo único malo -o en parte bueno, para ella-? Es que la socialité tuvo que devolver los diamantes esa misma noche. "Vean las joyas que me prestaron para esta noche. Vengo con guardaespaldas y estas joyas me dejan después de esta noche. Me convierto en Cenicienta", contó en otro video que publicó en su Instagram.

Y a ti… ¿qué te pareció el look de Kim? ¿Crees que debería de usar diamantes más seguido?

VER GALERÍA