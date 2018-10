El sexy look de Kylie Jenner -de PVC- que paralizó las redes

La ropa de PVC puede ser de lo más chic… ¡y para muestra está el último look de Kylie Jenner! Y es que la socialité causó furor entre sus millones de seguidores al presumir no solo su estilo sino también su figura en un look de lo más moderno, sexy… ¡y ajustado!

¿El look que está en boca de todos? Un conjunto de dos piezas de la nueva marca favorita de las famosas: I.Am.Gia., el cual está compuesto de un top estilo banda con tirantes rojo en este material así como unos pantalones con cierres a los lados como bien lo mostró en una foto que publicó en su Instagram, en la que aparece posando frente a un espejo con su pelo en corte bob rosa.

Los fans de la socialité de inmediato halagaron su estiloso look, el cual sin duda resaltó la micro cintura de la joven mamá de 21 años, quien ganó más de 5 millones de ‘me gusta’ así como mil y un halagos tanto de seguidores como de amigos, quienes aplaudieron su arriesgado -pero triunfante- outfit.

¿Lo mejor? Es que a pesar de caracterizarse por un clóset con piezas de lo más lujosas, este conjunto resulta uno de sus más accesibles, pues en total su costo es de 4 mil 515 pesos. Además, gracias a su acabado en PVC, cualquier mujer puede potenciar su sensualidad así como figura -al tener también un pantalón en tiro alto que esconde la pancita o cualquier imperfección que se tenga-.

Eso sí… esta no fue la única foto con la que Kylie arrasó todas las redes, pues durante sus vacaciones en Miami -ciudad en donde tomó esta foto-, publicó otra imagen en bikini la cual sorprendió a muchos, esto al presumir un abdomen de lo más plano así como curvas de impacto en un bikini ajustado, a 8 meses de dar a luz a su primogénita Stormi Webster, fruto de su relación con el rapero Travis Scott.

Y tú.. ¿te atreves a unirte a la tendencia PVC y usar un look parecido al de Kylie?

