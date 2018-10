Joyas espectaculares para todos los días, ¡es posible!

Suele pensarse que usar joyas finas es algo que se hace sólo para asistir a un evento formal o glamuroso, sin embargo no necesariamente debe ser así. Tiffany & Co. lo ha dejado muy claro al lanzar una nueva colección que destaca no sólo por su belleza y elegancia, sino por sencillez y modernidad, lo cual hace de sus piezas los elementos perfectos en un sinfín de looks, una cualidad que seguramente enamorará a muchas mujeres.

Trasladar la belleza de las flores a la joyería podría pensarse como una tarea fácil, pero hacerlo de tal manera que se destaque además la sencillez y delicadeza de los pétalos de una forma original y única no lo es en lo absoluto. Sin embargo esta prestigiada firma lo ha logrado y de qué manera. Con su colección Tiffany Paper Flowers, ha conseguido plasmar el encanto floral en una serie de joyas finas y lujosas, fabricadas con los mejores materiales, pero a la vez modernas y pensadas en usarse todos los días.

Se trata de la primera colección del director artístico Reed Krakoff, quien con esta creación quiso ir más allá en el mundo de la joyería, rompiendo con todo lo establecido. “Paper Flowers se trata de eliminar todas las reglas asociadas con la alta joyería”, dijo el diseñador. “El lujo no siempre debe significar formalidad, por lo que usamos piedras preciosas y los mejores materiales pero de una forma en la que puedes vivir todos los días”, agregó.

Anillos, brazaletes, collares y pendientes integran esta colección, en la que la inspiración floral es evidente pero delicada a la vez, dándole una carga de feminidad a cada una de las joyas. Pero esta cualidad al igual que la elegancia, no está para nada peleada con lo actual y urbano. ¿Qué mejor forma de lograr un look moderno y casual que con un anillo de platino con diamantes amarillos o un colgante con tanzanitas púrpuras? Sí, estos son algunos ejemplos de las increíbles joyas de la colección Tiffany Paper Flowers, una muestra de que lo bello y lujoso puede ser usable, más allá de una ocasión especial.

Pero además de las flores y los pétalos en esta colección, también hay insectos y sólo Tiffany podía hacer que éstos lucieran delicados y elegantes. Tiffany Paper Flowers incluye diferentes colgantes y un anillo adornados con una hermosa luciérnaga, que se mezcla sutilmente en el diseño floral, de manera orgánica y armoniosa. Estos diseños fueron elaborados con diamantes blancos y detalles en diamantes amarillos que le imprimen un toque más juvenil y divertido.

Y quién mejor para encarnar la esencia de esta colección que Elle Fanning, una joven actriz que además de destacar por su talento, lo hace también por su elegancia. En un guiño nostálgico a la esencia de Tiffany esta joven muestra todo lo que representa Tiffany Paper Flowers: belleza, feminidad, fortaleza, naturalidad, delicadeza y modernidad. Esta actriz, que sabe de glamour, demuestra que es posible llevar joyería fina en el día a día, y no sólo en una red carpet.