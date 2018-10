El nuevo e impactante look de Leo Messi -que despertó las 'burlas' de Neymar Jr.-

¡Echando tiros! Ese es el caso de Leo Messi y no solo hablamos de su talento en la cancha sino al parecer también en el mundo de la moda, esto al presumir un nuevo y sofisticado look en Londres el cual sorprendió tanto a sus millones de seguidores hasta a varios compañeros de futbol.

¿El outfit con el que el argentino está arrasando? Un conjunto gris que el diseñador estadounidense Thom Browne creó para todos los jugadores el FC Barcelona, el cual estuvo compuesto de un saco, pantalones así como suéter grises, los cuales Leo coordinó con una corbata del mismo color así como camisa blanca, luciendo como todo un modelo de pasarela.

VER GALERÍA

Y como el look bien lo ameritaba, el astro presumió su nuevo outfit en su cuenta de Instagram al publicar una foto en la que aparece bajando de un avión a su llegada a Londres, ciudad en donde el Barça enfrentó al Tottenham, saliendo victoriosos con 4 goles -2 anotados por el argentino-.

La imagen paralizó a sus fans, ganando más de 5 millones de ‘me gusta’ así como 64 mil comentarios en los que aplaudían el nuevo estilo de Leo. ¿Lo curioso? Es que además del halago de su esposa Antonella Rocuzzo -quien puso varias caritas con ojos de corazones-, se podían leer dos que llamaron la atención de sus fans: uno de Neymar Jr., quien escribió “Nunca te vi tan guapo”, con emojis de caritas riendo así como de Sergio El Kun Agüero, amigo de Messi que aprovechó para ponerle: “Pero qué bello”.

VER GALERÍA

Notas relacionadas:

Aunque Leo no comentó las pequeñas bromas de sus compañeros futbolistas, sus seguidores no pasaron por alto estos curiosos gestos, riendo o poniéndole ‘me gusta’ a las frases que ambos pusieron en la foto de Messi, quien también apareció en las redes de Thom Browne midiéndose su espectacular look.

Y a ti… ¿qué te pareció el nuevo estilo de Messi?

VER GALERÍA