Melania Trump y la chamarra de 12 mil pesos que recicló para su viaje a África

¡Repetir el mismo look está más que permitido! Y el mejor ejemplo de esto es Melania Trump, quien lució de lo más sofisticada durante su llegada a Ghana como parte de su tour por África, donde recicló no solo una chamarra sino todo un look completo que usó para un evento en 2017.

¿El look que está en boca de todos? Una chamarra estilo militar de Veronica Beard, la cual resultó ser el arma perfecta para este lugar y todo gracias a su diseño cómodo pero a la vez sofisticado y con mucha actitud, algo que reflejó la eslovena mientras caminaba por las calles de este lugar. Para complementar su look, Melania eligió unos pantalones beige así como su emblemático peinado suelto y en ondas.

La eslovena de 48 años se reunió con parte de la tribu Fante, con quienes platicó e incluso abrazó a varios niños sin poder ocultar su emoción así como felicidad visibles en su sonrisa de oreja a oreja. Además, también dio un recorrido por el Castillo de la Costa del Cabo junto a un curador de museos, a quien escuchaba sorprendida y sin perderse ni una parte de su interesante plática.

¿Lo curioso? Es que a pesar de no hacerlo tan a menudo, Melania decidió repetir este estiloso conjunto, pues la eslovena ya lo había usado en septiembre del año pasado, durante su viaje a Maryland. Esta visita la realizó junto a su esposo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Eso sí… en vez de usar unos tacones Manolo Blahnik -como lo hizo en ese entonces-, la Primera Dama optó por combinar su chamarra con unos loafers de Zara, valorados en 945 pesos aproximadamente.

Así, Melania demuestra que es posible lograr un súper look con piezas tanto caras como baratas, pues la chamarra que repitió tiene un costo de 12 mil 35 pesos aproximadamente, un monto que a pesar de parecer un poco alto, ¡resulta como una buena inversión para tu clóset! Y a ti… ¿qué te pareció el outfit de Melania?

