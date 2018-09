¿Qué tienen en común Jennifer Lawrence y Sarah Jessica Parker?

Sarah Jessica Parker y Jennifer Lawrence pertenecen a dos generaciones distintas de actrices y nunca han tenido la oportunidad de compartir créditos en pantalla. Por eso, durante gala del MET de 2013,fue una sorpresa para todos cuando a su paso por la alfombra roja mostraron una increíble química y simpatía, lo que hizo que acaparan todos los reflectores. Y es que al parecer, más allá de su éxito, talento y belleza, estas dos mujeres tienen algo en común, un secreto de estilo que quizás ni ellas mismas hayan notado. ¿De qué se trata?

La protagonista de Sex and the City es reconocida como un ícono de la moda. Sus estilosos y atinados outfits son siempre aplaudidos a donde quiera que va. Pero además de las red carpets y eventos glamurosos, Sarah siempre se deja ver chic hasta en el momento más casual. ¿Cómo lo logra? Esta famosa echa mano de un accesorio para dar el toque a su look haciendo que luzca como una estrella a toda hora, aunque esté enfundada en unos sencillos jeans. Se trata ni más ni menos que de unas gafas de sol, las cuales además de ser un artículo necesario para proteger los ojos, se han vuelto un elemento de moda imprescindible.

Lo anterior lo sabe muy bien Sarah, pues apenas hace unos días durante la inauguración de una boutique en Nueva York, la actriz asistió con un look casual y desenfadado, pero no por eso fachoso, ¿cómo lo logró? Con unas estilosas gafas de Ray-Ban que la dosis necesaria de estilo para el evento. En tal ocasión, la famosa optó por unos jeans grises entubados y sin dobladillo, una blusa blanca muy básica de manga ¾ y unos zapatos tipo Oxford de tacón que le dieron el toque chic a su outfit, sin embargo, además de éstos, fueron sus lentes de sol los que se convirtieron en el elemento central de su atuendo, dándole un efecto chic a lo que podría haber sido incluso, hasta común. Modelos como éste, las Ray-Ban Wings, son muy favorecedores para rostros angulosos como el de esta celeb.

¿Y esto qué tiene que ver con Jennifer Lawrence? Pues más de lo que se creería. El truco de imprimir un toque de estilo por medio de unas gafas también ha sido usado -aunque con su propio estilo- por la protagonista de Red Sparrow. Fuera de los eventos formales en su vida como actriz, esta joven de 28 años suele lucir muy natural y con looks desenfadados. Sin embargo, aunque comúnmente suele ser captada por el paparazzi usando unos simples jeans, nunca se le ve desarreglada ni mucho menos fachosa. Y es que la ganadora del Oscar sabe que con unos lentes de sol puede hacer que cualquier outfit luzca estiloso.

Ejemplo de lo anterior Jennifer lo dio hace unas semanas, cuando fue captada junto a su novio Cooke Maroney en el Aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York. Como cualquier persona, la joven actriz quiso estar cómoda para viajar, por lo que usó una T-Shirt blanca, unos jeans recortados y unas sandalias negras con detalles dorados. Y aunque muchos podrían calificar este outfit como demasiado casual, fueron sus gafas Ray-Ban Round las que hicieron que luciera como una estrella de rock. Al parecer Lawrence está siguiendo, tal vez sin darse cuenta, los estilosos pasos de su colega Sarah Jessica Parker.

