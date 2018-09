El estiloso abrigo de Melania Trump de 75 mil pesos

Para causar una buena impresión, ¡solo lo mejor! Al parecer así pensó Melania Trump, quien para conocer al presidente de Polonia eligió una pieza de lo más lujosa y sofisticada, la cual no solo sorprendió por su elegante diseño… ¡sino también por su precio!

¿El look que está en boca de todos? Un abrigo blanco con doble botonadura y detalles azul marino de la firma italiana Gucci, el cual resaltó la espectacular -y estilizada- figura de la eslovena de 48 años, quien lo eligió como su arma de estilo para la reunión que su esposo y presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizó junto al presidente polaco Andrzej Duda, en compañía de su esposa Agata Kornhauser.

Melania complementó su look con unos tacones azul marino además de resaltar el brillo y diseño del abrigo al no llevar nada debajo de éste -y usarlo como vestido-, algo que la hizo lucir simplemente espectacular, así como bastante femenina. Además, la eslovena eligió su característico peinado en ondas sutiles así como un maquillaje con bronceado suave, resplandeciendo en este encuentro celebrado en la Casa Blanca.

Pero, a todo esto… ¿cuál es el precio del tan comentado look de Melania? Su costo es de nada más y nada menos que de 74 mil 892 pesos, algo que no es tan elevado para el clóset de la Primera Dama -pero sí para mucho de sus fans-. Eso sí, no es para menos pues dicho abrigo es 100% lana, está hecho en Italia y posee botones de perla madre, un detalle que a simple vista podría pasar desapercibido -pero que hace totalmente la diferencia-.

Y a ti… ¿qué te pareció el look de Melania para este importante evento?

