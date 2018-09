¿Cuántas horas tomó hacer el vestido de Penélope Cruz?

No ganó el premio… ¡pero sí la alfombra roja! Lo bueno siempre toma tiempo y eso lo sabe muy bien Penélope Cruz, quien se convirtió en el centro de todas las miradas durante los Premios Emmy 2018 al llevar uno de sus vestidos más lujosos de todos los tiempos… ¡el cual tomó más de 280 horas en hacerse!

¿El look que está en boca de todos? Un vestido strapless con plumas y tul de Chanel, el cual hizo lucir a la famosa de 44 años como toda una princesa -y Cenicienta- de carne y hueso, quien se presentó a este evento junto a sus compañeros de la serie American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace, por la cual estuvo nominada gracias a dar vida a la reconocida diseñadora Donatella Versace.

Y aunque el premio se lo llevó Merritt Wever, Penélope resplandeció en esta velada gracias a su estilo, porte así como elegancia de ensueño de su look, el cual fue bordado a mano y adornado con 8 mil flores de organza blanca y azul iridiscente, además de perlas de cristal incrustadas por todo el vestido, detalles que le dieron un brillo único a esta pieza.

Penélope complementó su look con joyas de Swarovski así como un maquillaje de lo más natural y peinado hacia atrás con efecto mojado -ideal para darle un giro bastante moderno así como radical a su apariencia- con la creación de Karl Lagerfeld y Chanel, quien fichó a la española como la nueva embajadora de la firma.

Eso sí… a pesar de que este vestido con seda fue hecho a la medida exclusivamente para la española, estuvo inspirado en un look de Alta Costura de la colección de primavera 2017 de dicha firma francesa, el cual a diferencia del recatado look de Penélope, tenía un escote en V bastante pronunciado así como corte midi. La modelo presentó un recogido relamido con raya en un lado así como labios rojos muy a diferencia de Penélope, quien optó por una coleta alta, bronceado y lipstick en tono nude.

A ti… ¿qué te pareció el original vestido de Penélope en esta alfombra roja?

