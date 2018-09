Katie Holmes en el mismo vestido de novia que Meghan Markle

Lograr un look de realeza es posible… ¡sin gastar tanto! Y nadie mejor para demostrar esto que Katie Holmes, quien arrasó durante un evento en Nueva York al elegir el mismo outfit con el que Meghan Markle sorprendió después de su boda con el Príncipe Harry.

La actriz de 39 años dio toda una clase de estilo, así como elegancia en un vestido blanco con cuello halter, el cual sin duda resaltó su altura de 1.75 metros, cuello largo así como sofisticación -como bien lo sabe la Duquesa de Sussex-. Eso sí… aunque Katie lució simplemente espectacular en esta pieza, se trató de un diseño diferente propiedad de Alice + Olivia, el cual a diferencia del de Meghan, es en corte midi y no largo.

Katie también se inspiró en el gusto minimalista que tanto caracteriza a la Duquesa al llevar un maquillaje sutil y sin joyas extravagantes, coordinándolo solo con una pulsera de oro así como tacones beige y lipstick rojo. ¿Lo mejor? Es que además de ser casi idéntico al vestido de Meghan, el precio del de Katie es de menos de 6 mil pesos, convirtiéndose en una buena inversión para tu clóset así como garantía para lucir espectacular tanto en el día como en la noche.

Meghan causó furor en el día de su boda no solo por el evento en sí, sino por el segundo look que presumió horas después de casarse, un estiloso vestido blanco con cuello halter de la británica Stella McCartney, quien hizo 46 réplicas que vendió 86 mil 497 pesos aproximadamente. Y tú… ¿qué piensas del look de Katie? ¿Crees que logró apoderarse de la pieza que inmortalizó la Duquesa?

