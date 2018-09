¡Qué pelea! Cardi B le lanzó un zapato a Nicki Minaj durante una alfombra roja

Una pelea campal… ¡en plena alfombra roja! Al parecer la Semana de la Moda en Nueva York que acaba de comenzar es una de las agitadas de todos los tiempos y todo por la polémica pelea que protagonizó Cardi B, a quien no le importó el glam ni su estiloso look y lanzó un zapato a la también rapera, Nicki Minaj.

¿La razón de su polémica reacción? Los comentarios negativos que supuestamente Nicki dirigió a la hija recién nacida de Cardi, algo que la cantante no estuvo dispuesta a tolerar por lo que tomó uno de sus zapatos rojos de plataforma con tacón de más de 12 centímetros y lo lanzó hacia ella, creando toda una trifulca en una fiesta que organizó una revista en el Hotel Plaza en Nueva York, por la Semana de la Moda que inició en esta ciudad.

“La escena fue de locura. Era gente del equipo de ella contra el de Nicki. Discutieron en el balcón del segundo piso, después de la alfombra roja. De repente hubo una gran conmoción y nadie sabía qué estaba pasando”, dijo un testigo de la pelea a People.

Y después de que la policía neoyorquina llegara, Cardi fue escoltada por varios elementos de seguridad a la salida de esta fiesta, sin zapatos, con su estiloso vestido largo rojo de Dolce & Gabbana roto y con un moretón arriba de la ceja izquierda, el cual aseguran fue ocasionado por los guardaespaldas de Nicki, quienes al separarla de la cantante, la lastimaron.

¿Una guerra declarada entre las dos raperas más famosas del momento? Podría ser, pues tras este incidente, la rapera de 25 años publicó un largo texto en el que defiende su acción y enojo hacia Nicki de 35, quien según ella ha criticado tanto su carrera como a su hija.

“¡Dejé pasar una gran cantidad de m*e*da! Dejé que mintieras sobre mí. Has amenazado a otros artistas en la industria, les dijiste que si trabajan conmigo, ¡dejarás de hacerlo con ellos! ¡Te dejé hablar mucho sobre mí! Me dirigí a ti una vez en persona, me dirigí a ti por segunda vez en persona. Pero cuando mencionaste a mi hija, haces comentarios sobre mí como madre, sobre mis habilidades para cuidar a mi hija, es cuando todo se va a la m*e*da! ¡He trabajado duro y he llegado demasiado lejos y no dejaré que nadie se meta con mi éxito! ¡Las p*r*as hablan todo lo que dicen en el rap pero en la vida real son unas miedosas! ¡Esta m*e*da es realmente para el entretenimiento!”, dijo Cardi en su publicación, la cual recibió más de 2 millones de ‘me gusta’ así como comentarios tanto de apoyo como cuestionando la acción de la rapera.

Y tú… ¿crees que la reacción de Cardi B tiene justificación? Aquí un momento de la pelea.