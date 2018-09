El peculiar look de Paris Hilton -con el que no pudo evitar un accidente-

Con ese look, ¡era inevitable que no mostrara de más! Ese fue el caso de Paris Hilton, quien robó todas las miradas durante un evento en Nueva York no solo por el arriesgado outfit que eligió, sino por el accidente que le jugó una de las piezas más sexy que ha usado hasta el momento.

¿El look en cuestión? Un top corto negro transparente con mangas largas de Namilia, el cual solo cubrió el torso de la famosa al tener dos ‘X’ negras así como detalles brillantes en esta parte. Paris no tardó en presumir su peculiar outfit con una foto que publicó en su cuenta de Instagram, la cual recibió más de 98 mil ‘me gusta’ así como los halagos tanto de amigos como fans, quienes resaltaron su belleza.

Pero si el top de Paris sorprendió, la parte de abajo lo hizo mucho más, la cual se trató de unos pantalones con cortes -que simulaban un bikini unido con esta parte por dos tirantes-, resaltando la sensualidad así como figura de lo más estilizada de la socialité de 37 años, quien los coordinó con unas botas negras con estoperoles.

Paris después se dirigió al desfile del diseñador Jeremy Scott mientras saludaba a sus fans y posaba para los paparazzi que se encontraban en el lugar con el carisma así como energía que tanto la caracteriza, esto durante la Semana de la Moda neoyorquina.

Eso sí… el look era muy bueno -y atrevido- para ser realidad pues mientras se subía a su camioneta, Paris sufrió un micro accidente al mostró parte de su entrepierna -y un poco más- y todo por el revelador look que eligió para esta velada. ¿Lo bueno? Es que al parecer la famosa no se dio cuenta de lo sucedido y siguió luciendo de lo más divertida y orgullosa de su look, el cual sin duda se ha convertido en uno de sus favoritos, al no dejar de presumirlo en sus redes.

Y a ti… ¿qué te pareció el outfit de la socialité? ¿Te atreverías a usar algo así?

