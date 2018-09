¡Qué escote! El sexy vestido con el que Victoria Beckham arrasó en la alfombra roja

Aunque su esposo era la estrella de la noche… ¡Victoria Beckham se robó todas las miradas! Y esto fue gracias al vestido más sexy que ha usado hasta el momento, el cual no solo atrapó la atención de David Beckham, sino también de los paparazzi e invitados de la gala que organizó la UEFA en Mónaco.

¿El look en cuestión? Un vestido negro en corte midi de su marca homónima, el cual resaltó su silueta estilizada así como curvas, todo gracias a su escote en V de lo más pronunciado para este evento, presumiendo su transformación paso a paso en redes, en donde sus seguidores no esperaron para halagar su estilo, feminidad así como sensualidad hipnotizante.

Eso sí… su sexy look no fue lo único sorprendente de esta noche, pues la llegada de Victoria con David impactó a miles, esto al no posar en una alfombra roja juntos hace más de 3 años. Esto sin duda hizo muy feliz al astro de futbol, quien no pudo contener su curiosidad y dirigió su mirada al escote de su esposa en varias ocasiones. Sin embargo, el británico no era el único emocionado, pues cuando recibió un premio por parte de la UEFA, la diseñadora fue captada grabándolo con su celular, de lo más feliz y enamorada.

¿Lo único malo? Es que si el vestido de Victoria te enamoró, más vale que estés dispuesta a romper el cochinito, pues su precio es de nada más y nada menos de 37 mil 239 pesos, sin embargo, es una buena inversión para lucir espectacular en cualquier evento o cita importante que tengas.

Y a ti… ¿qué te pareció el look que eligió Victoria para este momento tan importante?

