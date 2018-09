¿Una tenista en tutú? El peculiar look de Serena Williams que está en la mira

¡Quien diga que los tutús son solo para las bailarinas de ballet estaba muy equivocado! Así lo demostró Serena Williams, quien se convirtió el centro de todas las miradas durante el Abierto de Estados Unidos con su look más femenino y original hasta el momento.

¿El outfit en cuestión? Un traje negro y tutú diseñado por Virgil Abloh para la colaboración entre su marca Off White y Nike, el cual la hizo lucir de lo más moderna al tener un diseño asimétrico con manga corta en la parte izquierda y una larga del otro lado. "Nunca he usado un tutú. Cualquier mujer ama los tutús, ¡o por lo menos yo! Siempre ha sido un sueño usar un tutú, y no puedo esperar a usarlo", confesó antes a Vogue US de esta pieza.

Pero… ¿qué fue lo que la llevó a elegir esta prenda? Todo por la fusión entre fuerza y sobre todo feminidad que siente al usarla. "Me sentí tan femenina con el tutú que es probablemente mi parte favorita. Realmente representa lo que siempre digo: que puedes ser fuerte y hermosa en cualquier momento", comentó.

Ese no fue el único tutú que usó Serena, pues para otro partido, la reconocida deportista eligió una versión azul claro con detalles café que la hizo brillar en este evento. ¿Lo mejor? Es que, quien diga que este detalle podría entorpecer su juego, la tenista se encargó de demostrar lo contrario al ganar los dos partidos Magda Linette y Carina Witthoeft.

"Cuando estaba diseñando los looks de Serena, estaba pensando en ella jugando y su estética. También en la seguridad que necesita mientras juega en lo más top del tenis. Ella tiene una creatividad que expresa en su ropa durante cualquier evento, entonces hice algo siguiendo su lógica”, agregó Virgil -quien también es director creativo de la línea de ropa masculina de Louis Vuitton- en dicha entrevista.

Y a ti, ¿qué te pareció la nueva tendencia en las canchas de tenis impuesta por Serena? Eso sí… si quieres unírtele, más vale que ahorres pues el costo de dicha pieza será de más de 9 mil pesos aproximadamente.

