¡Secreto revelado! Chiara Ferragni cuenta quién diseñó su vestido de novia

Una de las mujeres mejor vestidas de todo el mundo está a punto de casarse…¡y ya sabemos qué vestido usará! Así lo reveló la blogger italiana Chiara Ferragni, quien para su próximo enlace con el cantante Fedez este sábado llevará un lujoso vestido de Alta Costura.

Y por más que quiso mantener el secreto guardado, la famosa de 31 años admitió que usará un look hecho a la medida por nada más y nada menos que la firma francesa Dior, diseñado por la directora creativa Maria Grazia Chiuri, como lo contó en su cuenta de Instagram. "Espero que lo amen. Maria Grazia realmente creó el vestido de mis sueños […] Esto fue en la mañana después de mis pruebas en mi vestido Dior de Alta Costura. (Este no es el vestido, por cierto). Sintiéndome muy sensible en este momento.”, dijo en una foto en la que aparece de lo más radiante en un look blanco.

VER GALERÍA

Pero… ¿por qué esta promete ser una de las mejores bodas del año? No solo por la popularidad de Fedez -un cantante italiano bastante reconocido en su país- y Chiara, quien saltó a la fama en 2009 gracias a su blog en el que publica fotos de sus look de lo más chic y lujosos, sino también porque el dúo ha presumido que echará la casa por la ventana.

¿La razón? Al parecer la boda tendrá de temática el Festival de Música de Coachella que se realiza en Indio, California -con todo y rueda de la fortuna incluida-. Entre los invitados suenan nombres como Paris Hilton, Bianca Balti, entre otros más, y se espera que el novio use Versace, mientras que Leone -el hijo de ambos-, podría llevar Gucci.

VER GALERÍA

Notas relacionadas:

Eso sí… las sorpresas no quedan ahí, pues Chiara también aprovechó para mostrar cómo será el vestido de sus damas de honor, el cual fue diseñado por Alberta Ferretti, será largo con tableado e incrustaciones, así como escote en V pronunciado… todo hecho con tela y demás materiales sostenibles y amigables para el medio ambiente.

Y tú… ¿cómo te imaginas que será el vestido de novia de Chiara?

VER GALERÍA