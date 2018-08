¿Y el bra? Kendall Jenner y el suéter de tortuga que convirtió en su pieza más sexy

Quien diga que los suéteres con cuello de tortuga no son sexy… ¡es porque no ha visto cómo los usa Kendall Jenner! Así lo demostró la modelo de 22 años, quien se convirtió en el centro de todas las miradas durante una salida nocturna en Malibú, al llevar un look totalmente negro y minimalista… ¡pero bastante revelador!

¿La razón? Un suéter negro con cuello de tortuga que a pesar de que podría resultar bastante sencillo -al no tener un diseño o estampado fuera de lo común-, se convirtió en el arma de seducción de Kendall al llevarlo sin bra, algo que dejó ver no solo su torso sino su silueta estilizada -por la que tanto se caracteriza-.

La socialité lo coordinó con unos pantalones acampanados, botas de piel de serpiente de Givenchy así como una apariencia de lo más natural la cual fue acentuada por un gloss rosa así como un chongo bajo, peinado que le dio un toque sofisticado mientras se dirigía junto a su papá, Caitlyn Jenner, a una cena en un exclusivo restaurante de esta ciudad.

¿Lo curioso? Es que al notar que los paparazzi que la esperaban ahí comenzaron a tomarle fotos, Kendall siguió con paso firme -sin importarle que su look libre de sostén revelara de más-. Y es que si algo ha demostrado en los últimos meses, es ser toda una amante -y partidaria- de no usar sostén, algo que se ha convertido en una de las tendencias más seguidas por otras famosas como Selena Gomez.

Eso sí… éste no fue el único look con el que la socialité ha causado furor pues en sus vacaciones más recientes a las playas de Puerto Vallarta, Kendall subió la temperatura al darle un giro bastante sexy a un traje de baño completo -una pieza que también suele verse como algo recatada-, al usarlo de lo más ajustado y escotado.

Y a ti… ¿qué te pareció el look de Kendall que está en boca de todos?

