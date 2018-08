Eiza Gonzalez y el top blanco -que decidió usar sin bra-

¿Usar un top blanco sin bra? Solo Eiza González se atrevería a hacerlo… ¡luciendo espectacular en el proceso! Así lo demostró la mexicana, quien paralizó las redes al publicar dos fotos en las que no solo presume su belleza al natural, sino también su sensualidad, al posar con una camiseta -y nada más-.

Y aunque bien podría ser un look de lo más sencillo -al ser un tank top blanco sin estampados o detalles para decorarlo-, la mexicana de 28 años supo darle un giro sexy al usarlo sin bra como bien lo mostró en una de las fotos que tomó su mamá, Glenda Reyna, en la que aparece sentada en un restaurante, con una mano en la cadera y la otra en sus muslos. “Mamá está en Ciudad del Cabo”, comentó la actriz en dicha publicación de Instagram.

Los halagos por parte de sus fans así como amigos no se hicieron esperar, comentando en esta mini sesión de fotos la belleza de la mexicana, la cual resplandeció gracias a su piel brillante así como look natural que optó para esta comida con su mamá. Eso sí… como la luz de esta velada era perfecta -así como su look-, Eiza aprovechó para tomar otra foto en la que aparece viendo directamente a la cámara, con las manos sobre la mesa -en la que una flor de decoración le dio un toque romántico a la foto que ganó más de 355 mil ‘me gusta’, además de hacerse viral en esta red-.

Para recordar este momento, Eiza publicó otra imagen en la que presume de dónde heredó la belleza así como elegancia que tanto la caracterizan, al posar junto a su mamá quien está de visita en esta ciudad de Sudáfrica mientras ella graba su nueva película Bloodshot, en la que participa junto a Vin Diesel y Michael Sheen. “Una belleza -tanto por fuera como por dentro- que paraliza”, dijo la mexicana en dicha foto.

Y tú… ¿te atreverías a unirte a la tendencia de no usar bra como lo hizo Eiza?

