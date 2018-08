¿Así o más transparente? El sexy vestido de Salma Hayek -del que todos hablan-

Si alguien sabe cómo sorprender… ¡esa es Salma Hayek! Así lo demostró en sus vacaciones más recientes en las que dejó en claro que el tiempo no pasa por ella, al usar uno de sus looks más sexy con el que no solo presumió sus curvas por sus sexy transparencias, sino su espectacular belleza de 51 años.

Y con el humor que tanto la caracteriza, la veracruzana paralizó sus redes al subir una foto en su cuenta de Instagram en la que se ‘clonó’ usando el que parece ser su nuevo vestido favorito: uno negro de encaje, una tela que al no tener nada abajo reveló su torso, abdomen, piernas y sobre todo derrière, mientras ella sonreía hacia el horizonte, con una mano en el mentón. “A veces me gustaría multiplicarme”, dijo en dicha publicación.

VER GALERÍA

Tanto fans como amigos no tardaron en halagar la imagen sexy -y también divertida- que Salma mostró, ganando 140 mil ‘me gusta’ así como más de mil comentarios en los que se podían leer muchos piropos hacia la famosa.

Eso sí… si el sexy outfit de Salma causó furor entre sus seguidores, más lo hizo otra foto que publicó días antes en la que presume su espectacular figura en un bikini azul marino -de lo más ajustado-, con el que dejó ver su abdomen plano así como curvas.

VER GALERÍA

Notas relacionadas:

¿Lo cierto? Es que la mexicana está viviendo su mejor momento, algo que bien ha demostrado en estas vacaciones, al lucir de lo más joven, bella y feliz mientras disfrutaba del sol, mar -y un buen helado-, esto solo a días de cumplir 52 años… ¡algo que sin duda no aparenta! ¿O tú qué piensas?

VER GALERÍA