Jennifer Lopez y los 3 lujosos vestidos de Dolce & Gabbana con los que arrasó en Italia

¡Tres piezas de Dolce & Gabbana siempre son mejor que una! Eso lo sabe muy bien Jennifer Lopez, quien paralizó las calles de Capri no solo por tomar unas vacaciones con su novio Alex Rodriguez, sino por lucir de lo más sexy con los vestidos más lujosos que ha usado hasta el momento.

¿El primero con el que impactó? Uno largo azul con mangas estilo globo de dicha firma italiana, con el que logró un estilo de lo más romántico mientras se divertía con su novio, gracias al color azul pastel así como estampado de pequeños Cupidos que lo adornaban en su totalidad.

¿Lo curioso? Es que, a pesar de que se podría pensar que ya no podría haber más lujo en una foto -o en un look-, JLo supo cómo potenciar este aspecto al agregar uno de los más accesorios más estilosos -y deseados- en este verano: una bolsa Chanel estilo Deauville, la cual tiene un precio de 55 mil 678 pesos aproximadamente-.

Para su segundo -y sin duda uno de los más impactante-, JLo eligió un vestido blanco de encaje, también de Dolce & Gabbana, el cual resaltó al máximo las curvas de la cantante de 49 años al tener un diseño estilo corsé, además de quedarle de lo más ajustado, algo que presumió en una foto de Instagram, en la que aparece disfrutando de la Dolce Vita junto a Alex, quien también se coordinó con ella al llevar un look completamente blanco.

Y para su último look, la famosa impresionó no solo por su belleza y feminidad, sino por demostrar el gran talento que tiene al subirse a una mesa y cantar Let's Get Loud en un estiloso vestido blanco con diseño estilo corsé y estampado floral de Dolce & Gabbana, el cual la hizo brillar -además de hacerla lucir como la estrella que es- en su mini presentación, y no es para menos pues solo este vestido tiene un costo de 48 mil 534 pesos aproximadamente.

De todos estos vestidos… ¿cuál fue tu favorito?

