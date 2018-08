¡Como un emoji! El estiloso look de Galilea Montijo

¡Solo Galilea Montijo podía convertirse en un emoji de lo más estiloso y chic! Así lo demostró la famosa durante sus últimas vacaciones en la playa, en donde impactó al presumir su abdomen plano, curvas, así como belleza al usar uno de sus looks más frescos y en tendencia.

¿La vestimenta en cuestión? Un conjunto de dos piezas compuesto de un crop top rojo con mangas así como una falda larga con holanes y lunares blancos, los cuales aumentaron al máximo el toque sexy -y elegante- que tanto caracterizan a la conductora de 45 años -quien sin duda aparentó menos edad con este look-.

De inmediato sus fans y amigos llenaron de halagos esta publicación de Instagram -la cual ganó más de 47 mil ‘me gusta’-, en los que se podían leer comentarios que destacaban el estilo que Galilea logró con este look, el cual coordinó con un sombrero estilo Panamá, anillos y collares dorados largos mientras alzaba una copa con una mano, y con la otra tomaba su falda -dejando ver la micro cintura así como abdomen plano que posee-.

Eso sí… éste no es el único look con el que la famosa se logra convertir en un Emoji de carne y hueso, pues si algo distingue a Galilea, es usar prenda con dos detalles en específico: holanes y lunares -también conocidos como polka dots-, los cuales no solo son grandes tendencias en esta temporada, sino perfectos para resaltar el estilo femenino, sexy y exótico de cualquier mujer.

Además, son una muy buena arma para brillar en las vacaciones de verano, esto al ser prendas de lo más frescas y modernas. Tú… ¿te animas a probar el look de Galilea?

