Ivanka Trump usa el mismo vestido que una famosa llevó a la boda de Meghan Markle

La boda de Meghan Markle y el Príncipe Harry fue todo un éxito de estilo y no solo por la novia… ¡sino por sus invitadas! Y la mejor prueba de esto es el vestido más reciente de Ivanka Trump, el cual fue el mismo que llevó una de las grandes amigas de la ahora Duquesa de Sussex durante este gran evento de la realeza.

¿El vestido en cuestión? Uno largo azul con tableado y estampado de polka dots -o lunares- blancos de Alessandra Rich, el cual resulta ser como una excelente pieza para lograr un estilo clásico así como bastante preppy por su largo cuello blanco, como bien lo mostró Ivanka durante una visita a una fábrica en Iowa que realizó junto a su padre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

VER GALERÍA

¿Lo curioso? Es que a pesar de que la socialité de lució espectacular con este look, no fue la primera en usarlo pues la actriz Abigail Spencer lo eligió para impactar en la boda de su amiga Meghan Markle. La famosa de 36 años llegó junto a Priyanka Chopra -la futura esposa de Nick Jonas- con esta vestimenta a la Capilla de San Jorge en Windsor, donde se casó su ex compañera de la serie Suits.

Eso sí… aunque ambas usaron el mismo vestido, cada quien lo coordinó de manera diferente pues mientras Abigail eligió un cinturón negro delgado así como un tocado del mismo color de dicha pieza y tacones blancos, Ivanka optó por un cinturón blanco ancho y stilettos azules.

VER GALERÍA

Notas relacionadas:

¿Lo malo? No solo es el precio de este vestido de seda hecho en Italia, el cual cuesta 26 mil 213 pesos aproximadamente, sino que gracias al efecto de Ivanka -así como al protagonismo que tuvo el look de Abigail en la boda de Meghan- agotaron de inmediato esta estilosa prenda.

¿Ivanka o Abigail? ¿Quién crees que lució mejor en esta pieza?

VER GALERÍA