¿Y ese anillo? La impactante joya de Kris Jenner de la que todos hablan

Para el amor -y las bodas-… ¡la edad no existe! Y nadie mejor para demostrar esto que Kris Jenner, la matriarca del clan Kardashian-Jenner quien se convirtió en el blanco de todas las miradas al presumir un anillo en el dedo anular izquierdo -ese que es exclusivo para los matrimonios-.

La mente maestra y mánager detrás del éxito de Kim Kardashian, Kendall Jenner y sus demás hijas fue captada con un estiloso vestido blanco, el cual dejó ver su espectacular figura de 62 años gracias a su tiro corto así como a los tacones altos que modelaron sus tonificadas piernas. Y aunque sus curvas captaron la atención de los paparazzi que se encontraban en el lugar, más lo hizo la espectacular joya que llevaba: un anillo con un enorme diamante cuadrado al centro, una adquisición para Kris, quien no lo había mostrado anteriormente.

Este anillo de inmediato comenzó los rumores de una posible propuesta de matrimonio por parte de Corey Gamble, quien ha sido su novio por casi más de cuatro años desde que la famosa se divorció de Bruce Jenner, el padre de sus hijas Kendall así como Kylie -y quien ahora es conocido como Caitlyn Jenner-. mánager famoso en Estados Unidos -al igual que Kris-.

Ambos se conocieron en una fiesta del diseñador Riccardo Tisci y a pesar de la diferencia de edad que existe entre ellos -pues el también mánager tiene 34 años-, comparten los mismos gustos, algo que se refleja en su relación constante.

Eso sí... aunque ni Kris o Corey han respondido estos rumores de compromiso, la famosa reveló que no se casarían. "Sabes, lo he hecho dos veces y no acabó muy bien. Entonces no sé. Nunca sabes”, comentó la famosa en el programa de Ellen Degeneres respecto a sus dos matrimonios fallidos con el abogado Rob Kardashian y Bruce Jenner. "Corey es una muy buena persona, es muy lindo y responsable, en general es un hombre increíble", agregó en dicho programa.

¿Será que pronto habrá campanas de boda para el dúo? ¡Solo el tiempo lo dirá!

