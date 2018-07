¡Cuerpazo! Sarah Jessica Parker presume su figura en traje de baño a los 53

¡El tiempo no pasa por ella! Así lo demostró Sarah Jessica Parker, quien al parecer encontró el elixir para la juventud como bien lo demostró en sus últimas vacaciones en Italia junto a su familia, en donde presumió una figura de lo más estilizada -y que Carrie Bradshaw seguro envidiaría-, a sus 53 años.

Y uniéndose a la tendencia de usar trajes de baño completos, la famosa eligió uno de color negro de lo más ajustado, el cual resaltó sus piernas así como brazos tonificados. Eso sí… aunque su abdomen quedó oculto con esta pieza, resultó totalmente evidente que Sarah posee una silueta de lo más estilizada y libre de pancita.

¿Lo curioso? Es que al parecer su personaje de la famosa serie Sex and The City le dejó un alto sentido de la moda y creatividad, pues en un momento la actriz bajó los tirantes de su traje de baño transformándolo en una pieza mucho más moderna así como sexy durante estas vacaciones en Portofino, en donde lució de lo más feliz y tranquila junto a su esposo, Matthew Broderick, y sus tres hijos.

Lo que más sorprendió fue que al parecer Sarah no sigue una dieta en específico para mantenerse en forma pues se deleitó con comida italiana, como bien lo reportaron los paparazzi que la captaron en este lugar. "Deliciosa Italia. Hasta tus jitomates seducen. Y tu albahaca no será ignorada", comentó la actriz en una foto que subió a su Instagram, en donde ha documentado su visita a este país con paisajes típicos. Lo cierto es que... ¡los genes son los genes! ¿O no, Sarah?

