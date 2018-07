¿Su look más relajado? El outfit de Melania Trump -con un accesorio de más de 190 mil pesos- que está en la mira

¡También tiene derecho a descansar! Al parecer eso pensó Melania Trump, quien volvió a impactar -sin siquiera proponérselo- con uno de sus últimos looks, el cual también se convirtió en uno de sus más comentados al optar por un estilo mucho más relajado, masculino… ¡y libre de tacones!

Así lo demostró la Primera Dama de los Estados Unidos, quien fue captada junto a su esposo, Donald Trump a su llegada a la Casa Blanca con una vestimenta de lo más cómoda compuesta de unos skinny jeans azul marino, flats del mismo color y una camisa blanca, la cual se convirtió en su arma perfecta para lograr un estilo más clásico al abotonar el cuello hasta arriba.

Eso sí… el hecho de que este look sea de lo más minimalista no lo hace más barato y es que la eslovena de 48 años decidió complementarlo con una bolsa azul marino de la exclusiva marca francesa Hermès, un accesorio que de inmediato le dio un toque sofisticado y no es para menos, pues tiene un precio de poco más de 190 mil pesos.

¿Lo curioso? Es que no es la única bolsa Birkin que Melania tiene, pues la eslovena posee varias más en otros colores como negro, camel o vino, algo ideal para combinarlas con sus distintos looks u ocasiones. Lo cierto es que, aunque esta vez eligió un estilo relajado -optando incluso por un maquillaje discreto, así como el pelo suelto con fleco-, la eslovena siempre luce sofisticada… ¡con o sin tacones!

