¡Qué piernas! El mini vestido rojo de Jennifer Lopez que causó furor en Los Ángeles

No tomar café, decirle adiós al alcohol, dormir 8 horas y hacer más sacrificios sin duda valen la pena… ¡con tal de tener esas piernas! Eso es lo que seguro muchos pensaron al ver a Jennifer Lopez caminando por las calles de Los Ángeles, en donde impactó con un mini vestido rojo que no solo potenció su sensualidad…. ¡sino su figura de lo más tonificada a sus 48 años!

La famosa arrasó en su escapada más reciente junto a su novio, el ex beisbolista Alex Rodriguez, con quien fue a disfrutar de una cena romántica en uno de sus looks más sexy que ha usado hasta el momento: un mini vestido rojo asimétrico con cuello alto de House of CB, el cual coordinó con una bolsa Tom Ford y tacones de Christian Louboutin, los cuales resaltaron las piernas de la famosa.

VER GALERÍA

Y aunque Jennifer es conocida por tener una figura espectacular -algo que muestra tanto en sus looks así como en sus múltiples redes sociales-, esta vez la cantante impactó a más de uno gracias a este look, el cual tal vez no fue tan revelador pero sí mostró una de las cualidades más impactantes de la cantante: sus piernas así como pantorrillas, luciendo de lo más bronceadas, torneadas así como fuertes.

Esto es obra del gran sacrificio de Jennifer, quien además de pasar más de 1 hora en el gimnasio o bailando, admitió que sigue una dieta muy estricta en la que no figura ni el café, el cigarro o el alcohol. “Raramente estoy en el sol, pero si lo hago, uso mucho protector solar. Nunca he sido de tomar mucho sol y es por eso que mi piel se ha mantenido así. Como muchas verduras, espárragos, coles de Bruselas, brócoli y kale. No tomo o fumo o consumo cafeína”, reveló a US Magazine.

VER GALERÍA

Notas relacionadas:

Eso sí… aunque las piernas de la famosa se convirtieron en el centro de atención por estar increíblemente tonificadas, Jennifer ha demostrado que gracias a su dieta y constancia en el ejercicio ha logrado ganar la batalla contra la edad así como a la gravedad, al presumir también un derrière de impacto y abdomen plano en otra foto que publicó en su Instagram, la cual arrasó en esta red. ¿Lo mejor? Es que imitar este look no es imposible que digamos, y es que el estiloso vestido tiene un costo de 3 mil 689 pesos, algo que resultar ser una opción bastante accesible, en comparación a las otras piezas que suele presumir la Diva del Bronx.

Y a ti... ¿te gustó el look más reciente de la cantante?

VER GALERÍA