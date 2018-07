Cher y el accidente que casi la hace mostrar de más en una alfombra roja

¿Sexy a los 72 años? ¡Esto es más que posible y así lo demostró Cher! Y gracias a su belleza atemporal así como sensualidad, la famosa arrasó en la alfombra roja de Mamma Mia! Here We Go Again, donde se convirtió en el centro de todas las miradas al llevar un look bastante revelador. Tanto... ¡que casi la hace mostrar de más sin querer!

La famosa irradió un estilo único al coordinar un saco largo con pantalones anchos negros. Eso sí… la pieza que casi la traiciona fue el body negro con transparencias y encaje que usó como top, el cual resaltó sus curvas así como figura estilizada -que al parecer no cambia aún con el paso del tiempo-.

¿Lo malo? Es que dicha pieza no era de su talla, por lo que mantuvo a la famosa de un hilo al casi mostrar parte de su torso -y un poco más- durante el estreno de su nueva película musical. "De hecho estoy usando el body incorrecto. ¡Mandaron el incorrecto! Es una talla más pequeña y a cada momento estoy preguntando: ‘Amanda [Seyfried], Amanda, ¡fíjate que mi saco se mantenga cerrado!’", contó la divertida actriz durante esa velada a Access Hollywood.

Sin embargo, al parecer más tardó Cher en pedirle ayuda a su co-protagonista, pues de inmediato su saco se abrió -tanto por el viento como por cualquier movimiento que la cantante hacía-, obligándola incluso a sostener la parte de arriba de su outfit por un largo momento, además de cubrir su torso atrás del actor Andy García -esto solo por unos segundos-.

¿Lo mejor? Es que al final Cher decidió ignorar a su revelador top -y lo que estaba causando-, al posar con la seguridad, así como carisma que tanto la caracterizan en este evento, en el que sin duda brilló al mostrar que el tiempo no pasa por ella, y que posee una figura simplemente espectacular, ¡que seguro famosas más jóvenes desearían tener! Y es que sin duda, ¡solo la Diosa del Pop podría sufrir un error de vestuario y acertar con este look!

