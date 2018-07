¿Por qué Domenico Dolce hizo llorar a Lady Kitty Spencer?

¡Se convirtió en una princesa como su tía Lady Di! Así le pasó a Kitty Spencer en el desfile de Alta Moda de Dolce & Gabbana, en donde se convirtió en el blanco de todas las miradas al lucir un estiloso look medieval el cual la dejó tan impresionada… ¡que no pudo evitar soltarse en llanto!

¿El look en cuestión? Un vestido con hombreras blancas, corsé negro, una aureola dorada, así como falda con estampado inspirado en la obra romántica Los Novios del italiano Alessandro Manzoni -el tema principal de esta colección-. "El momento más surreal e inolvidable. Fue el honor más grande abrir el show más hermoso del mundo. Gracias desde lo más profundo de mi corazón, Stefano y Domenico. Los amo y me han dado la posibilidad de volver realidad un sueño que nunca pensé se volvería real", comentó Lady Kitty en un video que publicó en Instagram, en el que sale caminando con el impactante look.

Eso sí… aunque la sobrina de la Princesa Diana se mostró de lo más segura en esta pasarela, en las pruebas que realizó con los diseñadores italianos días atrás, la socialité de 27 años se quebró al verse frente a un espejo y escuchar las conmovedoras palabras de Domenico, quien no dejaba de halagar su belleza así como figura espectacular.

“Vete en este espejo… ¡Eres tú! Hicimos este vestido especialmente para ti”, comentó el italiano ante Kitty, quien primero lo abrazó con fuerza para después agradecer por las mil y un oportunidades que los creativos le han dado, convirtiéndola en una de las personalidades más aclamadas en el mundo de la moda en este momento.

"Lágrimas de felicidad y risas! Mi prueba de Alta Moda para Dolce & Gabbana. Estaba muy abrumada por la belleza de sus creaciones y el honor de ser Lucía en el show inspirado en Los Novios. Adoro este grupo de personas", reveló en su publicación. Y es que con este look... ¡quien no se impactaría!