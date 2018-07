North West y la campaña de moda que protagoniza -que está en la mira-

Solo tiene 5 años… ¡pero ya está arrasando en el mundo de la moda! ¿Su nombre? North West, la primogénita de Kim Kardashian y el rapero Kanye West, quien a su corta edad se convirtió en la protagonista de la nueva campaña de una de las firmas italianas más lujosas.

Demostrando que siempre es mejor juntar tres generaciones de Kardashian que solo una, la peque aparece de lo más chic posando junto a su mamá y su abuela, Kris Jenner para Me and my Peekabo, la nueva campaña de Fendi. En la foto principal, North ríe al máximo mientras su abuela ve a Kim -quien a su vez mira a su hija con dulzura, acariciando su melena rizada-.

VER GALERÍA

“¡Amé las fotos con Fendi, mi hija y mi nieta! Gracias, ¡qué honor!”, comentó Kris en una publicación de su Instagram, en la que refleja la razón por la que Fendi eligió a la peque como protagonista: su naturalidad e inocencia, al posar en otra foto viendo al horizonte con un look muy en tendencia compuesto de un saco a cuadros, camisa blanca con holanes, falda negra y botas.

En otra de las fotos tomada con una cámara instantánea, las tres aparecen sentadas en un sillón disfrutando de su compañía al mismo tiempo que una inquieta North juega con su ropa, mientras que en otra aparece solo la matriarca de la familia viendo a la cámara, sosteniendo la cabeza de Kim, quien está acostada en sus piernas.

VER GALERÍA

Notas relacionadas:

Eso no fue todo, pues la marca subió un video en el que las tres aparecen disfrutando de la naturaleza de Los Ángeles con la canción Love Lockdown de fondo, una creación del esposo de Kim. Con esto, las Kardashian no solo demuestran que son una de las familias más glam del espectáculo, ¡sino también una de las más unidas!