Selena Gómez y los diamantes de más de 409 mil pesos que usó para una conferencia

Usando casi medio millón de pesos... ¡aunque no lo parecería! Así fue el look de Selena Gomez en el estreno de su película más reciente, Hotel Transylvania 3, en donde no solo impactó con un outfit casi idéntico a uno que uso Meghan Markle, sino por su joyería discreta -pero bastante costosa-.

La famosa de 25 años decidió seguir los pasos reales de la ahora Duquesa de Sussex, al elegir un coordinado blanco con detalles florales azules para brillar en este evento, compuesto de un crop top así como una falda con tiro alto y tableado de Óscar de la Renta, el cual de inmediato se convirtió en todo un tema de todas las redes al ser casi idéntico a uno que usó Meghan en una boda. Para complementar su look, Selena usó unas sandalias plateadas con tacón e incrustaciones de Miu Miu, dándole así un toque de lo más sofisticado y femenino a su vestimenta.

Sin embargo, la cereza en el pastel de este look fueron las dos joyas que llevó, las cuales a pesar de ser bastante discretas, le dieron un toque de lo más glam y lujoso a la cantante. Las primeras fueron unas arracadas de platino con diamantes de 2.39 quilates de la firma Tiffany & Co., las cuales tienen un costo de 228 mil 760 pesos aproximadamente.

Y la otra pieza es un collar en forma de cruz con diamantes incrustados de la misma marca, el cual tiene un costo de 181 mil 123 y sin duda ocupa un lugar especial en el clóset de la cantante, pues casi nunca se separa de éste, sumando la -nada módica- cantidad de 409 mil 883 pesos. Eso sí, con esto, ¡Selena demuestra que la perfección está en el detalle y en las joyas que usas! ¿O tú qué piensas?

