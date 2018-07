Un look tan estiloso... ¿para ir al zoológico? El outfit más chic de Claudia Álvarez

Quien diga que no se puede ir a un zoológico de lo más sofisticada… ¡estaba muy equivocado! Así lo demostró Claudia Álvarez, quien robó más de una mirada en sus vacaciones más recientes a Miami, al visitar un jardín ecológico con uno de los looks más chic que ha usado.

¿El look en cuestión? Un conjunto de 3 piezas compuesto de un top, shorts de tiro alto así como un kimono azul cielo con estampado tropical en tono cobrizo, algo con lo que la mexicana de 36 años resaltó su abdomen plano -con todo y cuadritos-, así como curvas y piernas tonificadas mientras caminaba por el Zoológico de Miami, el cual es uno de los más importantes de Estados Unidos.

Pero, ¿por qué este outfit fue un éxito rotundo para Claudia? Todo gracias a su color y diseño, los cuales no solo fueron un acierto en cuanto a tendencias y estilo se trata, sino que su toque holgado le dio a la famosa la libertad de poder disfrutar del Día de la Independencia estadounidense mientras se paseaba por este impactante lugar -sin sacrificar la comodidad de por medio-.

Para complementarlo, la actriz eligió unas sandalias café estilo gladiador, además de llevar el pelo suelto y labios pintados de rojo -algo que siempre es una buena solución para potenciar la feminidad y sofisticación de cualquier look-. Eso sí… aunque este femenino y original look hizo lucir a la famosa como toda una estrella glam, no la salvó de la lluvia pues cuando el clima cambió en cuestión de minutos, Claudia tuvo que taparse con una bolsa que llevaba.

Y a ti… ¿qué te pareció la vestimenta de Claudia para esta excursión?

